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Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

ВС России за ночь уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 6 авг — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации и самоходную гаубицу «Богдана» ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.

«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица “Богдана” и боевая бронированная машина “Козак” ВСУ», — говорится в сообщении.

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