Российские БПЛА за ночь уничтожили два пункта дислокации и гаубицу ВСУ

КУРСК, 6 авг — РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили два пункта временной дислокации и самоходную гаубицу «Богдана» ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
«В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица “Богдана” и боевая бронированная машина “Козак” ВСУ», — говорится в сообщении.