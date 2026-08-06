«Вы лжете»: Карлсон обвинил власти США во вранье по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США вводят население в заблуждение относительно причин военной операции против Ирана. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
Карлсон подчеркнул, что заявления официальных лиц о связи ударов по исламской республике с ядерной программой не соответствуют действительности. По словам журналиста, данная программа была, по утверждениям самих властей, уничтожена еще прошлым летом.
В своей речи Карлсон провел параллель между отношениями граждан и правительства и семейными отношениями. Он отметил, что если бы человек узнал о лжи супруга, который вместо рабочей командировки уехал в отпуск, это серьезно бы подорвало доверие. Журналист удивился, почему в случае с политическими лидерами американцы не придерживаются такого же подхода, позволяя им обманывать себя и не требуя ответственности.
Ранее мы писали: Журналист Карлсон изложил идеальную модель Америки в 10 пунктах.
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