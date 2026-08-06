«Вы лжете»: Карлсон обвинил власти США во вранье по Ирану

В своей речи Карлсон провел параллель между отношениями граждан и правительства и семейными отношениями. Он отметил, что если бы человек узнал о лжи супруга, который вместо рабочей командировки уехал в отпуск, это серьезно бы подорвало доверие. Журналист удивился, почему в случае с политическими лидерами американцы не придерживаются такого же подхода, позволяя им обманывать себя и не требуя ответственности.