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«Север» уничтожил 2 пункта временной дислокации и бронемашину ВСУ

В группировке заявили, что российские бойцы также поразили бронемашину «Козак» и самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской и Сумской областях.

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ, бронемашину «Козак» и самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица “Богдана” и боевая бронированная машина “Козак” ВСУ», — сообщили там.

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