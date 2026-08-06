«Север» уничтожил 2 пункта временной дислокации и бронемашину ВСУ

КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ, бронемашину «Козак» и самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 2 пункта временной дислокации, самоходная гаубица “Богдана” и боевая бронированная машина “Козак” ВСУ», — сообщили там.