В МИД России оценили отношения с Австрией: «Ухудшить довольно сложно»

Двусторонние отношения России и Австрии находятся на максимально низком уровне и фактически заморожены. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно», — сказал дипломат для РИА Новости.
Ранее Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата из-за антенн на крышах зданий дипмиссии. Глава МИД Беате Майнль-Райзингер уточнила, что власти страны считают, что оборудование могло использоваться для шпионажа.
Как сообщал KP.RU, Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон-грата. Люблинский подчеркнул, что реакция Москвы будет выверенной, адресной и болезненной для противников. Ответ будет публичным.