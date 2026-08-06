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В МИД России оценили отношения с Австрией: «Ухудшить довольно сложно»

Замглавы МИД Любинский заявил о заморозке отношений России с Австрией.

Источник: Комсомольская правда

Двусторонние отношения России и Австрии находятся на максимально низком уровне и фактически заморожены. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно», — сказал дипломат для РИА Новости.

Ранее Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата из-за антенн на крышах зданий дипмиссии. Глава МИД Беате Майнль-Райзингер уточнила, что власти страны считают, что оборудование могло использоваться для шпионажа.

Как сообщал KP.RU, Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон-грата. Люблинский подчеркнул, что реакция Москвы будет выверенной, адресной и болезненной для противников. Ответ будет публичным.