Генерал Брагин рассказал о важной роли железнодорожных войск

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Область применения сил и средств железнодорожных войск (ЖДВ) значительно расширилась с началом СВО — специалисты выполняют задачи от восстановления путей и мостов до оборудования батальонных районов обороны и фортификационных сооружений. Об этом журналистам заявил начальник управления ЖДВ Московского военного округа генерал-майор Олег Брагин.
«С началом СВО область применения сил и средств ЖДВ значительно расширилась. Наши специалисты проводят различные виды работ: от восстановления и ремонта железнодорожного пути и мостов до оборудования батальонных районов обороны и фортификационных сооружений. Железнодорожные войска округа принимают активное участие в достижении поставленных целей в рамках проведения СВО на территории Донецкой и Луганской [народных] республик, выполняя специальные и боевые задачи в составе группировки войск “Запад”, — сказал Брагин.
Он добавил, что сформированы специальные поезда, основной задачей которых стала техническая разведка железнодорожных путей и искусственных сооружений, ремонт и восстановление инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения бесперебойной поставки военных грузов в интересах продвигающихся вперед войск, а также сопровождение и подвоз материальных средств железнодорожным транспортом.