Геймдизайнеры и операторы колл-центров стали лидерами по росту зарплат

Наиболее заметно зарплаты с начала года выросли у геймдизайнеров, операторов колл-центров и машинистов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru, проанализировавшее почти пять млн вакансий.
Предложения для разработчиков игр увеличились на 32%, а их медианная зарплата достигла 115 тыс. рублей.
Соискателям на позиции операторов колл-центров стали предлагать на 28% больше, а именно 63,8 тыс. рублей. Доходы, заявленные в вакансиях для машинистов, поднялись на 26%, до 185,5 тыс. рублей.
Заметно улучшились условия и для кладовщиков, а также для слесарей и сантехников, чьи зарплаты приблизились к отметке в 95−99 тыс. рублей. В абсолютных же значениях по-прежнему лидируют сварщики, геологи и машинисты.
Исследователи также отмечают, что тренд на повышение зарплат характерен в первую очередь для полной занятости.
«Медианная зарплата в их вакансиях достигла 115 тыс. рублей», — уточняется в исследовании.
Ранее сообщалось, что в мае в трёх регионах России средние зарплаты превысили 200 тыс. рублей.