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В МИД рассказали об «антироссийском угаре» Берлина

Любинский: Германия зашла слишком далеко в антироссийском угаре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Немецкие власти зашли слишком далеко в антироссийском угаре и, похоже, не извлекли уроков из истории, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.

«Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит», — сказал он.

Минэкономики Германии сообщило в июле, что Киев стал главным получателем поставок оружия из ФРГ в первой половине 2026 года. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине.

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