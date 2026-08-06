МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Немецкие власти зашли слишком далеко в антироссийском угаре и, похоже, не извлекли уроков из истории, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
«Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит», — сказал он.
Минэкономики Германии сообщило в июле, что Киев стал главным получателем поставок оружия из ФРГ в первой половине 2026 года. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине.
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