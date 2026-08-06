В МИД РФ пообещали ответ Австрии на высылку дипломатов

По словам дипломата, двусторонние связи между странами сейчас практически заморожены, поэтому дальнейшее ухудшение ситуации уже ограничено. При этом Москва готовит реакцию на действия австрийской стороны.
«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике ещё ухудшить довольно сложно», — заявил Любинский.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что на недружественные шаги других стран Россия отвечает выверенно и адресно. По его словам, ответные меры могут быть не обязательно симметричными и публичными, но должны иметь чувствительные последствия для оппонентов.
«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», — подчеркнул дипломат.
Любинский также раскритиковал курс австрийского правительства, заявив, что антироссийская политика Вены всё сильнее влияет на внутреннюю ситуацию в стране. По его мнению, такой подход не получает широкой поддержки среди жителей Австрии и местного бизнеса.
Ранее Life.ru писал, что МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. По информации шведской стороны, поводом для встречи стала ситуация вокруг Украины.
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