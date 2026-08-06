Глава Суджанского района рассказал о работе по поиску пропавших курян

Более 200 мирных жителей Суджанского района остаются пропавшими без вести после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Алексея Спиридонова.
По словам Спиридонова, жители района оказались в зоне оккупации после атаки украинских сил 6 августа 2024 года. Часть людей не пережила этот период, однако точное число пострадавших пока не установлено.
Глава района уточнил, что поиски продолжаются. В работе задействованы Главное военное следственное управление и Минобороны. Создана отдельная группа, которая занимается установлением местонахождения пропавших.
Также Спиридонов отметил, что более 40 жителей села Русское Поречное в Суджанском районе были замучены украинскими боевиками во время вторжения ВСУ в Курскую область.
По словам Спиридонова, трагедия произошла в период атаки украинских сил на регион. Он отметил, что мирных жителей удерживали в подвалах, где их расстреливали и забрасывали гранатами.
Глава района подчеркнул, что Русское Поречное стало одним из наиболее пострадавших населённых пунктов. Он сравнил произошедшее с событиями 1943 года в селе Ивница, где были замучены более 200 мирных граждан.
Спиридонов назвал действия боевиков «нелюдскими» и отметил, что память о погибших жителях остаётся одной из самых болезненных тем для района.
Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Зачистка территории заняла 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению региона.
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