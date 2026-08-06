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Приостановлены полёты в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в трёх аэропортах Татарстана.

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в трёх аэропортах Татарстана.

Об этом сообщила Росавиация.

В агентстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее аэропорты Домодедово и Внуково вернулись к штатной работе после снятия временных ограничений.

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