Экипаж пропавшего в Приангарье самолета эвакуировали

ИРКУТСК, 6 авг — РИА Новости. Вертолет эвакуировал экипаж пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182 в Бодайбо, сообщил в своем канале на платформе «Макс» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В 11.10 (06.10 мск) в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно-поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182», — написал Кобзев.
Пилоты — 27-летний командир воздушного судна Александр и 24-летний летчик-наблюдатель Филипп — почти не пострадали, у них только ссадины и ушибы. Последний, по словам губернатора, пришел на работу в Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов в январе 2022 года десантником-пожарным, отлично зарекомендовал себя и был выбран среди немногих, кого отправили на переобучение на летчика-наблюдателя.
Самолет Cessna 182 компании «Гоставиа», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама.
В среду летчики сами вышли на связь. Они находились в тайге в 90 километрах от Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Утром в четверг за экипажем из Бодайбо вылетел вертолет.