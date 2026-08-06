Депутат думы Иркутска инициировал обсуждение маршрута Топкинский — Аэропорт

«Как я и обещал, вопрос о создании нового маршрута в работе. Сложились условия — проведен капитальный ремонт дорог, и мы организовали выезд. Этот маршрут может быть открыт не ранее чем через год: сначала необходимо построить заездные карманы для автобусов, установить дорожные знаки и остановочные павильоны. Предстоит большая работа», — отметил народный избранник.