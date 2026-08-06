Депутат думы Иркутска инициировал обсуждение маршрута Топкинский — Аэропорт

IrkutskMedia, 6 августа. Состоялось выездное совещание профильных комитетов администрации города и Госавтоинспекции по организации нового автобусного маршрута, который свяжет микрорайон Топкинский, предместья Радищева и Рабочее с аэропортом. С такой инициативой выступил заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 21 Юрий Коренев. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Участники встречи обследовали территории возможного следования пассажирского транспорта, а также наметили предварительную схему движения автобусов и план размещения остановочных карманов.
«Как я и обещал, вопрос о создании нового маршрута в работе. Сложились условия — проведен капитальный ремонт дорог, и мы организовали выезд. Этот маршрут может быть открыт не ранее чем через год: сначала необходимо построить заездные карманы для автобусов, установить дорожные знаки и остановочные павильоны. Предстоит большая работа», — отметил народный избранник.
Данная тема будет рассмотрена рассмотрен на заседании постоянной комиссии Думы города Иркутска по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды осенью. К этому времени специалисты администрации подготовят акт с замечаниями и предварительную смету на благоустройство.