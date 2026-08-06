Два израильских военнослужащих погибли в Ливане

Накануне израильская армия обвинила шиитскую группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня и отчиталась о точечных ударах по югу Ливана.
26 июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали соглашение об урегулировании конфликта.
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