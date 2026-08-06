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Два израильских военнослужащих погибли в Ливане

Двое военнослужащих погибли на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Еще четыре резервиста ЦАХАЛ тяжело ранены. Их госпитализировали.

Двое военнослужащих погибли на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Еще четыре резервиста ЦАХАЛ тяжело ранены. Их госпитализировали.

Накануне израильская армия обвинила шиитскую группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня и отчиталась о точечных ударах по югу Ливана.

26 июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали соглашение об урегулировании конфликта.

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