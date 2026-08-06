Массовое выдворение из Алматы граждан Индии попало на видео в аэропорту

«В ходе целенаправленных мероприятий сотрудники миграционной службы Департамента полиции Алматы установили местонахождение иностранцев и задержали их. По решению суда все нарушители были выдворены за пределы Республики Казахстан, а процедуру их убытия сотрудники полиции сопровождали до прохождения пограничного и паспортного контроля в аэропорту», — сообщили в ДП.