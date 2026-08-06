Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности с оружием защищать Латвию от России.
«Лайма Вайкуле заявила, что возьмёт в руки автомат, если Россия нападёт на Латвию. Латвия спасена», — прокомментировал сенатор заявление певицы в своём Telegram-канале.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России.
По его словам, Запад пиарит терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что агрессивные действия западных стран привели к конфликту на Украине.
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