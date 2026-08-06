Командир Сват рассказал о поражении более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области за июль. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Сват.
«Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” обнаружили и уничтожили более десяти украинских станций РЭБ в Харьковской области в течение июля. Несмотря на попытки врага сковать нашу деятельность на направлении, мы научились быстро находить средства РЭБ противника и уничтожать их прицельно, с минимумом затрачиваемых на это ресурсов», — рассказал он.
Сват отметил, что расчеты беспилотных систем «Севера» ведут круглосуточный мониторинг целей ВСУ в Харьковской области.