Командир Сват рассказал о поражении более 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

«Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” обнаружили и уничтожили более десяти украинских станций РЭБ в Харьковской области в течение июля. Несмотря на попытки врага сковать нашу деятельность на направлении, мы научились быстро находить средства РЭБ противника и уничтожать их прицельно, с минимумом затрачиваемых на это ресурсов», — рассказал он.