Такер Карлсон назвал 10 принципов, которым должны соответствовать США

«Наша система не работает, как должна, поскольку ответственные за это люди заботятся в основном — не исключительно, но в основном — о своих собственных интересах. Что-то придет на смену [этой] системе, хотелось бы надеяться, что какой бы ни была эта смена, она станет результатом постепенного процесса, который люди успеют осмыслить, принять, одобрить. Мы подумали, что было бы полезно обозначить цели того, что будет дальше и, хочется надеяться, это будет лучше того, что у нас есть сейчас. Вот десять вещей, описывающих то, какой должна быть Америка и какой она, вероятно, была в прошлом», — сказал он.