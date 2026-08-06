Такер Карлсон назвал 10 принципов, которым должны соответствовать США

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что нынешняя политическая система США не работает, и назвал 10 характеристик, которым, по его мнению, должна соответствовать Америка.
«Наша система не работает, как должна, поскольку ответственные за это люди заботятся в основном — не исключительно, но в основном — о своих собственных интересах. Что-то придет на смену [этой] системе, хотелось бы надеяться, что какой бы ни была эта смена, она станет результатом постепенного процесса, который люди успеют осмыслить, принять, одобрить. Мы подумали, что было бы полезно обозначить цели того, что будет дальше и, хочется надеяться, это будет лучше того, что у нас есть сейчас. Вот десять вещей, описывающих то, какой должна быть Америка и какой она, вероятно, была в прошлом», — сказал он.
В ходе эфира Карлсон перечислил характеристики, которым должны отвечать Соединенные Штаты. По его мнению, Америка должна быть справедливой, суверенной, производительной, красивой, здоровой, честной, оптимистичной, мудрой, достойной и объединенной.
Журналист отметил, что как Республиканская, так и Демократическая партия на самом деле придерживаются единой повестки в наиболее важных вопросах, включая внешнюю, бюджетную и налоговую политику. Карлсон выразил надежду, что новая система будет «менее безумной, менее оторванной от своей главной цели, которая заключается в службе людям», живущим в США.
Политическая система США традиционно основана на доминировании двух партий — Демократической и Республиканской. Хотя законодательство не запрещает образования новых политических сил, третьим партиям крайне сложно добиться значительного представительства на федеральном уровне из-за особенностей избирательной системы и доступа к выборам.
Карлсон ранее заявлял о готовности приложить все усилия для появления в США третьей ведущей политической партии.