Во Франции запретили рекламные телефонные звонки

Во Франции с 11 августа вступает в силу закон, вводящий жесткие ограничения на рынке телемаркетинга. С этого дня вступает в силу запрет на нежелательные телефонные звонки с целью продвижения товаров и услуг. Штрафы за каждый такой звонок составят от €75 тыс. для физических лиц, до €375 тыс. для компаний, сообщает AP News.