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На севере Ростовской области ночью 6 августа сбили 20 беспилотников

В Ростовской области дежурные подразделения ПВО уничтожили свыше 20 украинских беспилотников.

Источник: Российская газета

В Ростовской области дежурные подразделения ПВО уничтожили свыше 20 украинских беспилотников.

Как сообщл глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА противника перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.

Отметим, что ночью 6 августа беспилотники ВСУ атаковали Севастополь и Московскую область. В связи с атакой в столичных аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

А в Ярославской области в целях безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы и временно закрыли аэропорт Туношна.

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