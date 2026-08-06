На севере Ростовской области ночью 6 августа сбили 20 беспилотников

В Ростовской области дежурные подразделения ПВО уничтожили свыше 20 украинских беспилотников.
Как сообщл глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА противника перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.
Отметим, что ночью 6 августа беспилотники ВСУ атаковали Севастополь и Московскую область. В связи с атакой в столичных аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.
А в Ярославской области в целях безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы и временно закрыли аэропорт Туношна.