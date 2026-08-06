Наталья Дикусарова: Герои спецоперации выросли в самых обычных семьях

В ней приняли участие родственники бойца — отец, жена, дочь и брат со своей женой, а также представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Иркутской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции».
«Хочу выразить вам искреннюю признательность за терпение, за силу духа. Ваш сын, муж и брат достойно выполняет свои задачи, отстаивает безопасность и национальные интересы России. Вы ежедневно проходите испытание ожиданием, переживаниями, беспокойством. Вы, как и все семьи участников специальной военной операции, — пример стойкости, верности, преданности и достойного воспитания своего сына», — сказала Наталья Дикусарова.
Наталья Дикусарова вручила отцу бойца благодарственное письмо от командования Южного военного округа, а также благодарственное письмо губернатора Иркутской области.
Для самого военнослужащего передала наручные часы, такие глава региона Игорь Кобзев вручает участникам специальной военной операции, напоминает пресс-служба правительства региона.
«Мой сын находится на специальной военной операции почти четыре года. Конечно, волнуюсь, как он там. Мы знаем, как он служит, регулярно общаемся. Для меня это главная тема. Регулярно слежу за новостями специальной военной операции. Михаил, мы тебя все любим и ждем, будь аккуратен, за нас не беспокойся, у нас всё нормально», — сказал отец бойца.
Наталья Дикусарова рассказала о льготах для участников, ветеранов специальной военной операции и их семей.
Полная информация о них представлена на едином онлайн-портале «СВОЙНАВИГАТОР38», который начал работать в Иркутской области.
Он содержит информацию о 109 видах поддержки, доступных ветеранам и участникам специальной военной операции, а также их семьям: 70 из них имеют федеральный статус, 39 — региональный и муниципальный.
«Я сегодня увидела отца участника специальной военной операции, обычного, простого человека. Сразу возник банальный вопрос: как и где воспитываются герои? В обычных семьях воспитываются, без особых слов, без особых фраз о героизме, о поступках важных и значимых. Думаю, Михаилу будет важно ощутить это тепло своей семьи. Это самая большая сила, которая дает ему возможность дальше исполнять государственный долг», — отметила Наталья Дикусарова.