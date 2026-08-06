Наталья Дикусарова: Герои спецоперации выросли в самых обычных семьях

«Мой сын находится на специальной военной операции почти четыре года. Конечно, волнуюсь, как он там. Мы знаем, как он служит, регулярно общаемся. Для меня это главная тема. Регулярно слежу за новостями специальной военной операции. Михаил, мы тебя все любим и ждем, будь аккуратен, за нас не беспокойся, у нас всё нормально», — сказал отец бойца.