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Дубль Месси принёс «Интер Майами» победу над «Атлетико Сан-Луис» в матче Кубка лиг

«Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Атлетико Сан‑Луис» в домашнем матче первого тура группового раунда Кубка лиг.

«Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Атлетико Сан‑Луис» в домашнем матче первого тура группового раунда Кубка лиг.

Встреча в Майами завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси.

Таким образом, аргентинец забил первый гол после чемпионата мира — 2026. Его команда дошла до финала турнира, где проиграла Испании (0:1).

Ранее сообщалось, что Месси пожертвовал €80 тысяч на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании.

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