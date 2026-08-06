Дубль Месси принёс «Интер Майами» победу над «Атлетико Сан-Луис» в матче Кубка лиг

«Интер Майами» одержал победу над мексиканским «Атлетико Сан‑Луис» в домашнем матче первого тура группового раунда Кубка лиг.
Встреча в Майами завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси.
Таким образом, аргентинец забил первый гол после чемпионата мира — 2026. Его команда дошла до финала турнира, где проиграла Испании (0:1).
Ранее сообщалось, что Месси пожертвовал €80 тысяч на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании.
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