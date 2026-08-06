Чичигины из Иркутской области стали победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

От Иркутской области в конкурсе «Семья года» участвовали шесть семей. Семья Михаила и Тамары Чичигиных из села Шарагай Балаганского округа стала победителем в номинации «Золотая семья». Они отправятся в Москву в октябре для участия в торжественной церемонии награждения.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это заслуженная награда, которая признает многолетний труд, мудрость, любовь и взаимопонимание в семье Чичигиных. Победа стала поводом для гордости всей Иркутской области.
Михаил Константинович и Тамара Григорьевна Чичигины в браке с 1975 года. Они попали в село Шарагай по распределению и живут там до сих пор. Вырастили пятерых детей: четыре дочери и сына. После выхода на пенсию они впервые взяли в семью приемного ребенка и с 1991 года стали родителями для 18 таких детей, воспитывая сегодня троих.
Супруги активно участвуют в общественной работе. Они открыли в селе Дом творчества и народных ремесел, занимаются с детьми и проводят семинары для взрослых. Также они открыли школу здоровья для односельчан.
В 2019 году семья Чичигиных заняла призовое место в конкурсе «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, в номинации «Лучшая сельская усадьба». В 2023 году они получили благодарственное письмо Губернатора за участие в конкурсе «Почетная семья Иркутской области» в номинации «Приемная семья», заняв поощрительное место.
Семья Чичигиных также становилась победителем конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям.
Всероссийский конкурс «Семья года» проходит уже в 11-й раз и направлен на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. С 2016 года семьи Приангарья ежегодно становятся победителями в разных номинациях.
Организатором конкурса выступает Фонд поддержки детей при участии Минтруда России в рамках национального проекта «Семья».