Чичигины из Иркутской области стали победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Михаил Константинович и Тамара Григорьевна Чичигины в браке с 1975 года. Они попали в село Шарагай по распределению и живут там до сих пор. Вырастили пятерых детей: четыре дочери и сына. После выхода на пенсию они впервые взяли в семью приемного ребенка и с 1991 года стали родителями для 18 таких детей, воспитывая сегодня троих.