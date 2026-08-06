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СК задокументировал преступления ВСУ в 25 сёлах Курской области

Особо тяжкие преступления украинских боевиков в отношении мирных жителей зафиксированы в 25 населённых пунктах, включая Суджу, Русское Поречное и Малую Локню.

Особо тяжкие преступления украинских боевиков в отношении мирных жителей зафиксированы в 25 населённых пунктах, включая Суджу, Русское Поречное и Малую Локню.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как следует из материалов ведомства, среди задокументированных фактов — убийства и другие тяжкие деяния, совершённые с применением оружия и взрывных устройств. Боевики также ограничивали свободное передвижение гражданского населения.

Следственные органы возбудили 711 уголовных дел, связанных с вторжением ВСУ на территорию региона. Из них 706 квалифицированы как теракты. Потерпевшими признаны 87,4 тысячи человек. Расследование более трёхсот дел уже завершено.

«Задокументированы преступления украинских боевиков, совершённые в отношении мирных жителей Курска и Суджи, сёл Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Малая Локня и других населённых пунктов», — заявила Петренко.

Ранее Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Ивана Питулы. Он обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области..

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