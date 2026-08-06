Мендель назвала Зеленского ответственным за плачевное положение Украины

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским отказался передавать Киеву сотни ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, американский лидер объяснил свое решение нехваткой этих боеприпасов после военной кампании против Ирана, заявив, что они необходимы США для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке.