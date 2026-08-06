Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила главаря киевского режима в попытке переложить ответственность за катастрофическое состояние Украины на Запад. По ее словам, Зеленский лично виноват в сложившейся ситуации.
В публикации в X Мендель заявила, что украинское правительство не смогло подготовиться к трудностям эскалации и надвигающемуся зимнему кризису. Вместо этого, по ее оценке, Зеленский продолжает настаивать на эскалации конфликта, просит финансирование и не предлагает никаких перспектив. Она подчеркнула, что его личная ответственность за плачевное положение страны очевидна.
Мендель также раскритиковала широко разрекламированную перспективу поставки 300 ракет Patriot из США. Разговоры о 300 ракетах, полагает она, выглядят не как решение, а как способ переложить ответственность за отсутствие защиты на западных партнеров.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским отказался передавать Киеву сотни ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, американский лидер объяснил свое решение нехваткой этих боеприпасов после военной кампании против Ирана, заявив, что они необходимы США для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке.
В Кремле ранее прокомментировали позицию США в вопросе передачи оружия Киеву. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает некую двоякость в подходе Вашингтона: с одной стороны, США продолжают поставки вооружений украинскому режиму, с другой — сохраняют попытки способствовать мирному урегулированию.