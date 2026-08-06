Медведев вылетел с «Мастерса» в Монреале, проиграв 70-й ракетке мира на старте

Шестая ракетка мира из России Даниил Медведев с поражения стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
Россиянин уступил 70-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхюлпу (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность игры составила 1 час 41 минуту.
Медведев три раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Каролину Плишкову за 55 минут.
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