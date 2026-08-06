Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев вылетел с «Мастерса» в Монреале, проиграв 70-й ракетке мира на старте

Шестая ракетка мира из России Даниил Медведев с поражения стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

Шестая ракетка мира из России Даниил Медведев с поражения стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

Россиянин уступил 70-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхюлпу (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (5:7). Продолжительность игры составила 1 час 41 минуту.

Медведев три раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Каролину Плишкову за 55 минут.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше