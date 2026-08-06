Перебои с морскими перевозками в Одесский регион привели к скоплению военных грузов на сухопутных границах, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Об этом Лебедев заявил РИА Новости.
По его словам, страны альянса были вынуждены отказаться от использования портов из-за непрекращающихся российских ударов. Вся логистика теперь завязана на сухопутный транспорт.
«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», — описал ситуацию подпольщик.
Он пояснил, что наземный маршрут оказался значительно менее эффективным и более затратным. Ключевой проблемой стала необходимость перегружать товары из-за того, что на Украине и в Восточной Европе используется разный стандарт железнодорожной колеи.
Ранее издание «Общественное. Новости» сообщило, что более тысячи объектов портовой инфраструктуры повреждено в портах Одесской области и на Дунае.