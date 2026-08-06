Мирошник призвал готовиться к затяжным боевым действиям на Украине из-за ЕС

Ранее Life.ru писал, что замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о невозможности добиться «стратегического поражения» страны. По его словам, попытки ослабить Москву через поддержку Украины не приведут к желаемому результату. Дипломат отметил, что Россия остаётся одной из крупнейших ядерных держав мира.