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Мирошник призвал готовиться к затяжным боевым действиям на Украине из-за ЕС

Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине, а России нужно быть готовой к продолжительному противостоянию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, западные страны сделали ставку на продолжение боевых действий и отвергают варианты политического решения ситуации. Он считает, что любые попытки добиться договорённостей сталкиваются с сопротивлением европейских государств.

«Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования», — заявил Мирошник.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Европа продолжит оказывать поддержку Киеву. По его словам, изменить эту тенденцию в ближайшее время будет сложно, поэтому Москве необходимо учитывать такой сценарий.

«Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что российской стороне необходимо сохранять готовность к разным вариантам развития событий и учитывать позицию западных стран.

Ранее Life.ru писал, что замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о невозможности добиться «стратегического поражения» страны. По его словам, попытки ослабить Москву через поддержку Украины не приведут к желаемому результату. Дипломат отметил, что Россия остаётся одной из крупнейших ядерных держав мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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