Китай предъявил претензии Японии из-за новой «Белой книги» по обороне

Как добавил дипломат, в книге говорится о развитии наступательных возможностей и новых способах ведения войны, а перевооружение представлено как фактор будущего экономического роста. Представитель МИД напомнил о преступлениях Японии во Второй мировой войне и указал на то, что Токио ускоряет процесс ремилитаризации, нарушая собственную конституцию, международные и внутренние законы.