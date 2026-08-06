Китай предъявил претензии Японии из-за новой «Белой книги» по обороне

Новая версия «Белой книги» по обороне Японии вызвала резкую реакцию в Китае. По дипломатическим каналам Токио направлены «серьезные претензии», сообщает агентство «Синьхуа».
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что «Белая книга» в очередной раз направлена против Китая, содержит необоснованные обвинения, склоняя так называемую «китайскую угрозу», а также является грубым вмешательством во внутренние дела «с наглыми комментариями в отношении Тайваньского региона Китая».
Как добавил дипломат, в книге говорится о развитии наступательных возможностей и новых способах ведения войны, а перевооружение представлено как фактор будущего экономического роста. Представитель МИД напомнил о преступлениях Японии во Второй мировой войне и указал на то, что Токио ускоряет процесс ремилитаризации, нарушая собственную конституцию, международные и внутренние законы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военные расходы защитят экономику Японии».