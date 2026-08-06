Состоялся прямой диалог губернатора Юрия Слюсаря с застройщиками

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл встречу с представителями строительного бизнеса региона. Участники обсудили текущее состояние отрасли, новые правила градостроительной политики и перспективы развития.
Ростовская область по объёмам строительства в лидерах среди российских регионов. Четыре миллиона квадратных метров недвижимости построено в прошлом году, из них почти три миллиона — это жилье. Глава региона отметил, что интерес инвесторов к строительному рынку сохраняется. С начала года в Ростовской области запущено 37 новых объектов — почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 2025 год застройщики уплатили 5,8 миллиарда рублей налогов. Рост налоговых поступлений от строительной отрасли составил 53%. Во многом это стало возможным благодаря тому, что крупные компании, как и договаривались, зарегистрировались в Ростовской области и теперь платят налоги здесь.
Министр строительства Сергей Куц доложил, что за год сделано немало. Ключевой механизм — комплексное развитие территорий — заработал. Теперь жилые комплексы строятся вместе со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. В перспективе в новых жилых районах нужно развивать полную экосистему жизни, в том числе создавая рабочие места для жителей: сервис, торговую сферу, малый и средний бизнес. Это позволит сократить так называемую «маятниковую миграцию», когда люди утром едут через весь город на работу, а вечером возвращаются.
Обсуждая перспективы развития городов, участники встречи отдельно остановились на историческом центре Ростова. Глава региона подчеркнул: подход здесь — сохранить историю, культуру и аутентичность, но при этом дать пространство для развития новых проектов инвесторам.
Губернатор поблагодарил застройщиков за ответственную гражданскую позицию. Они приходят на помощь при ликвидации последствий атак беспилотников на жилые дома, помогают с экспертизой, восстановлением домов, в отдельных случаях — с выделением квартир.
Сами застройщики говорили откровенно. Они отметили, что градостроительная политика стала прозрачной и понятной, и выразили готовность участвовать в дальнейшей совместной работе.
«Ростовская область была и остается в лидерах по темпам жилищного строительства, по объему рынка, по его перспективам, по показателям экономическим. И эти позиции нам за этот год удалось сохранить, за что вам огромное спасибо. Потому что это — в первую очередь ваши инвестиции, ваш труд, ваша вера в успех и в перспективу. И я считаю, что это, наверное, главный результат, который мы с вами получили за истекший год», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.