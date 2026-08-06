Состоялся прямой диалог губернатора Юрия Слюсаря с застройщиками

«Ростовская область была и остается в лидерах по темпам жилищного строительства, по объему рынка, по его перспективам, по показателям экономическим. И эти позиции нам за этот год удалось сохранить, за что вам огромное спасибо. Потому что это — в первую очередь ваши инвестиции, ваш труд, ваша вера в успех и в перспективу. И я считаю, что это, наверное, главный результат, который мы с вами получили за истекший год», — подчеркнул Юрий Слюсарь.