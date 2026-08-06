Журналист отметил, что в своей речи перед украинскими послами Зеленский употребил слово «давление» пять раз. По мнению Набара, более уместным было бы заявить о намерении завершить конфликт осенью или к концу года. Он также констатировал, что слабость украинской ПВО, испытывающей нехватку ракет-перехватчиков, открывает новые возможности для российской армии.