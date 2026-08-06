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В Германии дали Зеленскому совет на фоне российских ударов по Киеву

Журналист Набар призвал Зеленского говорить о мире, а не о давлении на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар, находящийся в Киеве, заявил, что после ударов российских войск украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следовало бы говорить о мире, а не о давлении на Москву.

Журналист отметил, что в своей речи перед украинскими послами Зеленский употребил слово «давление» пять раз. По мнению Набара, более уместным было бы заявить о намерении завершить конфликт осенью или к концу года. Он также констатировал, что слабость украинской ПВО, испытывающей нехватку ракет-перехватчиков, открывает новые возможности для российской армии.

Накануне ночью российские военные нанесли массированный удар по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим военным целям противника. В оборонном ведомстве заявляли, что удары не нацелены на гражданские объекты и мирное население, в отличие от тактики украинской стороны.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал Зеленского за удары российской армии по Киеву.

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