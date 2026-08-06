Пушков связал отказ в поставках Patriot Украине с нехваткой ракет для самих США

Отказ США предоставить киевскому режиму ракеты Patriot объясняется опасениями за собственную обороноспособность, заявил сенатор Алексей Пушков.
Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале. По его словам, президент США Дональд Трамп не стал поставлять Киеву противоракеты, несмотря на острую нужду в них.
Парламентарий отметил, что, по некоторым данным, у Штатов сохранилось около 800 ракет, однако в военных кругах растут опасения, что этого количества может не хватить самим США. Кроме того, ракет не хватает не только для киевского режима, но и для Израиля.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп отказал Владимиру Зеленскому в поставках ракет для систем Patriot, сославшись на их дефицит.
29 июля Зеленский обратился к Трампу с просьбой передать Украине «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot.
Трамп заявлял, что ещё не принял окончательного решения по передаче Киеву технологий для производства ракет Patriot.
Газета The Washington Post писала, что украинским войскам ПВО катастрофически не хватает ракет для систем Patriot.