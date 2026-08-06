Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 млрд рублей

Сумма ущерба от действий украинских боевиков в Курской области превысила 504 млрд рублей.
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как уточнила Петренко, следователи провели масштабную работу по фиксации последствий боевых действий.
Ведомство организовало осмотры 186 населённых пунктов после их разминирования с участием экспертов.
По результатам экспертиз установлен ущерб на сумму 504,9 млрд рублей.
Также в СК сообщили, что украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с начала вторжения в Курскую область.
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