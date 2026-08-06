Губернатор подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Ростове, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах

Такое решение связано с необходимостью ликвидации последствий разгула стихии. Напомним, сильный ветер обрушился на регион 25 июля. Муниципалитеты подсчитали ущерб и столкнулись с нехваткой собственных средств. Введение регионального режима ЧС позволяет направить помощь из резервного фонда областного бюджета. Введение режима ЧС не связано с ухудшением метеообстановки — угрозы нового удара стихии нет.