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Губернатор подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Ростове, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах

Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Режим ЧС начал действовать с 18:00 5 августа.

Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Режим ЧС начал действовать с 18:00 5 августа.

Такое решение связано с необходимостью ликвидации последствий разгула стихии. Напомним, сильный ветер обрушился на регион 25 июля. Муниципалитеты подсчитали ущерб и столкнулись с нехваткой собственных средств. Введение регионального режима ЧС позволяет направить помощь из резервного фонда областного бюджета. Введение режима ЧС не связано с ухудшением метеообстановки — угрозы нового удара стихии нет.

Глава региона поручил профильным министерствам проверить документы от муниципалитетов об ущербе, который понесли жители. Главам пострадавших территорий необходимо в кратчайшие сроки восстановить крыши частных, многоквартирных домов и социальных объектов. Все пострадавшие должны получить финансовую помощь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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