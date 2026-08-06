Таджикистан и SpaceX провели переговоры о развитии цифровых технологий

Душанбе и американская компания SpaceX намерены развивать сотрудничество в сфере спутникового интернета и цифровых технологий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана.
Специалисты агентства провели онлайн-встречу с представителями SpaceX и Starlink. На ней стороны обсудили векторы совместной работы после официального запуска сервиса в республике.
Таджикистан представил проект дорожной карты сотрудничества, предполагающий подключение к высокоскоростному интернету медицинских и образовательных учреждений, оказание государственных услуг и обеспечение связью ведомств в отдаленных районах страны.
Кроме того, рассматриваются проекты по внедрению технологий ИИ, цифровой картографии и созданию экологичной вычислительной инфраструктуры.