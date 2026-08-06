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Минобороны России сообщило об ударе по двум сухогрузам в Черном море

Вооруженные силы России вечером 5 августа поразили два сухогруза, сообщило Минобороны РФ. По его данным, суда находились южнее и восточнее Одессы, они осуществляли доставку грузов военного назначения. Удары по ним были нанесены с помощью БПЛА, уточняется в пресс-релизе министерства.

Вооруженные силы России вечером 5 августа поразили два сухогруза, сообщило Минобороны РФ. По его данным, суда находились южнее и восточнее Одессы, они осуществляли доставку грузов военного назначения. Удары по ним были нанесены с помощью БПЛА, уточняется в пресс-релизе министерства.

Министерство обороны с начала августа ежедневно наносит удары по портам Украины. 4 августа были атакованы четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море. В ночь на 5 августа российские вооруженные силы поразили три сухогруза южнее Одессы.

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