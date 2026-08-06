В посольстве РФ сообщили о желании жителей Словакии вернуть гражданство России

В дипмиссии «РИА Новости» пояснили: «Интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве Российской Федерации, имеется. В посольство поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов».
Отмечается, что отдельный порядок для восстановления гражданства законодательством не установлен. Для тех, кто ранее вышел из гражданства, предусмотрена стандартная процедура подачи заявления на получение паспорта при выполнении требований, действующих в России.
Ранее, 23 июля, в диппредставительстве в Брюсселе заявили, что жители Бельгии начали подавать запросы на получение «виз традиционных ценностей». Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2014 года.
О росте числа европейцев, желающих оформить российское гражданство, 29 мая сообщил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров. Он также указал, что реализуются указы президента РФ, направленные на поддержку лиц, придерживающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей.