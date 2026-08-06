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Путин выразил признательность Жапарову за внимание к сотрудничеству двух стран

Путин обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за внимание, которое уделяет президент республики укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Об этом российский лидер сообщил в видеообращении к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которые в эти дни проходят в Киргизии.

Путин поблагодарил Жапарова за его личную поддержку этих важных начинаний и внимание, которое он уделяет сотрудничеству России и Киргизии.

Накануне российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента Бразилии Лулу да Силву за его стремление содействовать урегулированию конфликта на Украине.