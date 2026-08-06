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В Хабаровском крае завершилось выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления

На 220 депутатских мандатов выдвинулось 509 кандидатов.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае 5 августа 2026 года завершился период выдвижения и представления документов на регистрацию от кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает Избирательная комиссия Хабаровского края.

На 220 депутатских мандатов, планируемых к замещению, выдвинулось 509 кандидатов, в т.ч.:

▪ 258 — самовыдвижение;

▪ 164 — «Единая Россия»;

▪ 23 — КПРФ;

▪ 41 — ЛДПР;

▪ 6 — Новые люди;

В единый день голосования 20 сентября 2026 года в Хабаровском крае пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и 18 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

В городе Хабаровске состоятся дополнительные выборы депутатов городской Думы по трем одномандатным избирательным округам №№ 31, 33, 34.

Пройдут выборы депутатов Собраний депутатов Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных округов.

Также выборы пройдут в Хабаровском районе и районе имени Лазо.

Следующий этап избирательной кампании — регистрация кандидатов. Избирательной комиссии отводится 10 дней на осуществление проверки представленных документов. По итогам рассмотрения принимается решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

По состоянию на 5 августа 2026 года процедуру регистрации прошли 118 кандидатов.

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