Посольство России проверяет данные об аресте историка Кирпиченка в Израиле

Посольство России в Израиле направило запрос в компетентные местные ведомства в связи с информацией о задержании историка Артема Кирпиченка. Об этом сообщил «РИА Новости» посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Он отметил, что от родственников, близких и коллег господина Кирпиченка обращений в диппредставительство пока не поступало.