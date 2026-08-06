По словам Любинского, официальный Берлин продолжает придерживаться курса, который в Москве считают крайне враждебным. Он также выразил мнение, что нынешние немецкие власти не сделали должных выводов из исторического опыта.
«Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своём антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит», — сказал дипломат.
Любинский не стал подробно останавливаться на конкретных решениях германских властей, однако подчеркнул, что российская сторона негативно оценивает нынешний политический курс Берлина в отношениях с Москвой.
В 2026 году Украина вышла на первое место среди всех получателей немецкого оружия. Об этом в июле сообщило Министерство экономики ФРГ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия де-факто превратилась в основного спонсора боевых действий на Украине.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в Германии начался энергокризис из-за отказа от торговли ресурсами с Россией. При этом в Бундестаге порой звучат призывы к восстановлению отношений с Москвой, поскольку в этом заключены интересы самого Берлина.
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