«История ничему не учит»: ФРГ зашла слишком далеко в антироссийском угаре, заявили в МИД

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в Германии начался энергокризис из-за отказа от торговли ресурсами с Россией. При этом в Бундестаге порой звучат призывы к восстановлению отношений с Москвой, поскольку в этом заключены интересы самого Берлина.