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Вэнс рассказал о сложностях в переговорах с Ираном

Переговоры с Ираном идут нестабильно, поскольку иранцы — необычайно трудные люди, а их правительство раздроблено.

Источник: РБК

Переговоры с Ираном идут нестабильно, поскольку иранцы — необычайно трудные люди, а их правительство раздроблено. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что переговоры с Ираном требуют «сделать один шаг вперед, два назад, затем три шага вперед и один назад».

«Реальность такова, что, во-первых, иранцы — необычайно трудные люди. И во-вторых, у них раздробленная система [власти]», — пояснил вице-президент.

По его словам, часть людей в этой системе хотят окончания войны, а «некоторые сумасшедшие радикалы» хотят ее продолжения.

«Наша работа состоит в том, чтобы справиться с этим и добиться наилучшего результата не только для американского народа, но и для президента Соединенных Штатов», — заключил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, поскольку не хочет убивать людей. По его словам, США были готовы совершить «крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны», но отказались от этих планов после того, как Тегеран попросил о проведении переговоров.

5 августа Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Ормузский пролив не будет открыт для судоходства. Позднее иранский МИД сообщил, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через пролив. При этом Иран подчеркнул, что обсуждаемый маршрут является временным.

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