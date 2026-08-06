Вэнс рассказал о сложностях в переговорах с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном, поскольку не хочет убивать людей. По его словам, США были готовы совершить «крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны», но отказались от этих планов после того, как Тегеран попросил о проведении переговоров.