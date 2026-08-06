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Замглавы МИД Любинский: версия Германии по «Севпотокам» обходит роль Запада

Любинский заявил, что в версии немецкой прокуратуры о взрывах на «Северных потоках» не говорится о бывшем канцлере Олафе Шольце.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что версия немецкой прокуратуры о взрывах на «Северных потоках» не упоминает роль правительства ФРГ, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.

В разговоре с РИА Новости дипломат обратил внимание, что в документе не говорится ни о бывшем канцлере Олафе Шольце, ни о западных разведках. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В России неоднократно заявляли о вовлеченности США и НАТО в подрыв «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в краткой форме пересказала статью журналиста Сеймура Херша, согласно которой приказ о теракте отдал экс-президент США Джо Байден. Она также обращала внимание на нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нем России.

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