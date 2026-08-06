В американском штате объявили ЧС в энергетике из-за украинского конфликта

Губернатор Индианы в США Майк Браун объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике штата, объяснив ее в том числе перебоями в поставках нефти через Черное море из-за атак на суда на фоне конфликта Украины и России. Указ губернатора опубликован на его странице в соцсети Х.
«Эта новая энергетическая чрезвычайная ситуация вызвана новыми перебоями на мировых маршрутах транспортировки нефти в последние недели, в том числе в районе Черного моря и Керченского пролива, где конфликт между Россией и Украиной перерос в морские атаки с использованием беспилотников», — говорится в тексте указа.
Введение ЧС также связали с перебоями в поставках нефти из канадской провинции Альберта, вызванными лесными пожарами. «Эти сбои создали новое давление на цены на топливо, которые поднимают стоимость бензина для жителей Индианы до неестественных уровней, выходящих за рамки нормальных экономических условий», — говорится в указе.
Новый режим ЧС вступит в силу 7 августа и продлит заморозку налогов на бензин в штате до 5 сентября во всех 92 округах.
Этим летом танкеры в Черном море неоднократно подвергались атакам. 3 августа, по данным МИД Турции, дроны ударили по турецким судам Yashar и Nadezhda. На борту последнего находились 22 члена экипажа, судно везло овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. В конце июля атаковали сухогруз с углем, шедшем из Тамани в Трабзон, — один человек погиб, трое пострадали.
17 июля Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке на танкер Nordic Zenith недалеко от морского терминала. По данным Bloomberg, по судну дважды ударили беспилотниками. 19 июля атаковали и сам терминал КТК, что в консорциуме назвали «актом агрессии».
МИД Турции на фоне атак беспилотников на суда призвал Россию и Украину обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва может принять ответные меры, если удары по танкерам не прекратятся: «Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине».
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