В американском штате объявили ЧС в энергетике из-за украинского конфликта

Этим летом танкеры в Черном море неоднократно подвергались атакам. 3 августа, по данным МИД Турции, дроны ударили по турецким судам Yashar и Nadezhda. На борту последнего находились 22 члена экипажа, судно везло овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. В конце июля атаковали сухогруз с углем, шедшем из Тамани в Трабзон, — один человек погиб, трое пострадали.