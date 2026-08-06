WP узнала, что Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за дефицита ракет

Кроме того, один чиновник сообщил WP, что за первые недели конфликта с Ираном США использовали более 1300 тактических баллистических ракет, а запас ATACMS, востребованных и Украиной, у Штатов практически исчерпан. Как пишет WP, нехватка перехватчиков меняет тактику США, уточнил американский чиновник, теперь решение о применении боеприпасов зависит от направления угрозы и ее значимости.