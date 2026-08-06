WP узнала, что Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за дефицита ракет

По их словам, Трамп посчитал, что его ввели в заблуждение по поводу количества боеприпасов. Президент считал проблему с дефицитом устраненной, добавили источники.
Хегсет перед Трампом оправдывался и возложил вину за нехватку боеприпасов и неполное информирование президента на своего заместителя Стивена Файнберга, сообщили два источника.
«Это на 100% фейковые новости. Этого буквально никогда не было. И президент Трамп испытывает полное доверие к Хегсету», — заявила WP пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
В Пентагоне сообщения о перепалке Трампа и Хегсета назвали вымышленными. «Хегсет никого не вводил в заблуждение относительно состояния наших боеприпасов и не обвинял заместителя секретаря Файнберга. Эти заявления об истощенных запасах, внутренних разногласиях и позиции секретаря по Ирану… в равной степени вымышлены», — заявил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
По данным источников, инцидент подчеркнул растущее разочарование Трампа в Хегсете, который изначально убедил его в быстрой победе над Ираном. Именно дефицит ракет большой дальности и перехватчиков ПВО заставил Трампа отказаться от новых ударов по Ирану, сообщил источник.
Кроме того, один чиновник сообщил WP, что за первые недели конфликта с Ираном США использовали более 1300 тактических баллистических ракет, а запас ATACMS, востребованных и Украиной, у Штатов практически исчерпан. Как пишет WP, нехватка перехватчиков меняет тактику США, уточнил американский чиновник, теперь решение о применении боеприпасов зависит от направления угрозы и ее значимости.
CNN накануне сообщил, что США израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков THAAD и около половины ракет Patriot по сравнению с довоенным уровнем. В июле Трамп опроверг дефицит боеприпасов у американской армии.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа предупредили его о сокращении запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Это стало одним из факторов, повлиявших на отказ президента от планов резкой эскалации военной кампании против Ирана.
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