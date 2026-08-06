С начала конфликта с Россией Украина получила почти $200 млрд прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Об этом на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) написал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
«Колоссальная сумма. Это не результат какого-то магического мышления», — заявил он.
Глава Нацбанка также заявил, что на Западе начали связывать тезис о необходимости финансирования Украины с безопасностью Европы.
Россия осуждает финансовую поддержку Украины во время конфликта, считая, что она лишь затягивает конфликт.
В конце июня украинский Минфин сообщил, что Общий объем внешнего финансирования, необходимого Украине в 2026—2029 годах, составляет $145,9 млрд, что следует из бюджетной декларации на 2027−2029 годы.
По словам министра финансов страны Сергея Марченко, несмотря на финансовую поддержку Украины со стороны западных союзников и, прежде всего, кредита на €90 млрд, «потребности Украины в финансировании остаются значительными».
25 июня Киев получил первый транш по кредиту ЕС на €90 млрд в размере €3,2 млрд бюджетной помощи. «Это и есть солидарность в действии», — заявила тогда глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Как ранее писал Euractiv, из транша исключили почти €6 млрд военных средств — их выплатят позже.
Кредит был одобрен 22 апреля. По данным «Европейской правды», €30 млрд пойдут на бюджетную помощь, €60 млрд — на оборону, что закроет две трети потребностей Украины на два года. Украинский бюджет на 2026, впрочем, год был принят с дефицитом около 1,9 трлн грн ($47,5 млрд). Kyiv Independent отмечало, что даже с учетом кредита армия может столкнуться с дефицитом в €19,6 млрд.
Секретарь Совебза России Сергей Шойгу заявлял, что с выделением кредита страны ЕС окончательно утрачивают суверенитет.
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