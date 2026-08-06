Киев раскрыл «колоссальную сумму» бюджетной помощи от Запада с 2022 года

Кредит был одобрен 22 апреля. По данным «Европейской правды», €30 млрд пойдут на бюджетную помощь, €60 млрд — на оборону, что закроет две трети потребностей Украины на два года. Украинский бюджет на 2026, впрочем, год был принят с дефицитом около 1,9 трлн грн ($47,5 млрд). Kyiv Independent отмечало, что даже с учетом кредита армия может столкнуться с дефицитом в €19,6 млрд.