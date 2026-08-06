Reuters раскрыл одну из крупнейших уступок Ирану в конфликте с США

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что соглашение по Ормузскому проливу предусматривает снятие санкций США с Ирана, блокады портов и ограничений на нефть. По словам одного из источников газеты, сначала Тегеран будет проводить свои танкеры через пролив до расчистки мин, а затем его откроют для всех остальных судов.