Reuters раскрыл одну из крупнейших уступок Ирану в конфликте с США

Сделка между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе даст Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через морской путь, что является одной из крупнейших уступок иранской стороне. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского источника и двух региональных чиновников.
Региональные и иранские источники предостерегли, что по сделке с Оманом остаются неурегулированные вопросы. Они опровергли заявления президента США Дональда Трампа о ее скором завершении. При этом один из источников в регионе подтвердил, что уступка в виде той или иной формы контроля над Ормузским проливом уже сделана.
Второй региональный источник уточнил, что сторонам предстоит определить трактовку «контроля», поскольку страны Залива настаивают на своем надзоре за досмотром судов и добровольности сборов. Иранский чиновник заявил, что Тегеран добивается сборов в 5−7% от стоимости грузов, Оман обсуждает около 3%, а Вашингтон требует их полной отмены.
5 августа Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив, сообщил иранский МИД. По словам главы дипведомства Эсмаила Багаи, в последние два месяца стороны определяли безопасный маршрут для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, а также технические, правовые и экологические аспекты.
При этом заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что согласованный маршрут будет временным, он «может просуществовать от двух до четырех месяцев». По его словам, по договоренности северный маршрут у острова Ларк и южный маршрут через оманские воды закроют. Новый путь пройдет преимущественно по иранским территориальным водам, частично — по оманским.
Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что соглашение по Ормузскому проливу предусматривает снятие санкций США с Ирана, блокады портов и ограничений на нефть. По словам одного из источников газеты, сначала Тегеран будет проводить свои танкеры через пролив до расчистки мин, а затем его откроют для всех остальных судов.
В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал 60 дней для подготовки окончательного соглашения, снятие американской морской блокады и восстановление свободного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Позднее стороны возобновили обмен ударами, а Тегеран вновь ограничил движение по проливу.
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