Вэнс назвал два препятствия в переговорах США и Ирана

«Я могу с уверенностью сказать вам, что все пойдет на пользу Соединенным Штатам Америки, но мы собираемся использовать все инструменты, которые у нас есть, военные, экономические, дипломатические, чтобы убедиться, что мы придем к правильному решению», — заявил Вэнс.