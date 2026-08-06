Вэнс назвал два препятствия в переговорах США и Ирана

«Реальность такова, что, во-первых, иранцы — чрезвычайно трудные люди», — заявил Вэнс.
«Во-вторых, у них разрушенная система, поэтому в их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. В их системе также есть люди, которые являются сумасшедшими радикалами, которые хотят продолжения войны», — пояснил он.
Вице-президент уточнил, что его миссия — привести ситуацию к выгодному результату для американских граждан и лично для президента. При этом политик подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит.
«Процесс будет непростым», — добавил Джей Ди Вэнс.
«Я могу с уверенностью сказать вам, что все пойдет на пользу Соединенным Штатам Америки, но мы собираемся использовать все инструменты, которые у нас есть, военные, экономические, дипломатические, чтобы убедиться, что мы придем к правильному решению», — заявил Вэнс.
Это заявление прозвучало на фоне слов Дональда Трампа. 5 августа глава государства, общаясь с избирателями в Лас-Вегасе, подтвердил приверженность переговорному треку. Трамп тогда выразил надежду на мирный исход в конфликте с Ираном.
«Я предпочел бы заключить сделку, потому что не хочу убивать людей… Мы ведем переговоры», — сказал американский лидер.