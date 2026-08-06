Самая дорогая уступка в Персидском заливе: Иран получил контроль над судоходством

При этом собеседники агентства предостерегают: в договорённостях с Маскатом сохраняются неурегулированные вопросы. Они опровергли заявления президента Дональда Трампа о скором завершении процесса, хотя один из чиновников подтвердил, что принципиальная уступка в виде той или иной формы контроля над водным путём Тегерану уже сделана.