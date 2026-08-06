В Сенате США обсуждают ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России

По мнению журналиста, этот шаг может свидетельствовать о приближении компромисса, который позволит ускорить окончательное принятие документа. Ранее сообщалось, что сенатор Рафаэль Уорнок выступил против ускоренной процедуры рассмотрения законопроекта, что временно затормозило его продвижение.