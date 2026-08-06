В Сенате США обсуждают ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России

В Сенате США обсуждается возможность ускоренного рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщил журналист издания Punchbowl Эндрю Дезидерио.
По его информации, сенаторы-демократы представили через процедуру «горячей линии» предложение с поправкой, подготовленной Рафаэлем Уорноком и Биллом Кэссиди. Изменения касаются формулировок, связанных с положениями законопроекта о пошлинах.
По мнению журналиста, этот шаг может свидетельствовать о приближении компромисса, который позволит ускорить окончательное принятие документа. Ранее сообщалось, что сенатор Рафаэль Уорнок выступил против ускоренной процедуры рассмотрения законопроекта, что временно затормозило его продвижение.
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