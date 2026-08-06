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Хегсет соврал Трампу в отчётах о количестве боеприпасов и свалил вину на своего зама

Глава Пентагона Пит Хегсет предоставил Дональду Трампу недостоверную информацию о состоянии запасов боеприпасов американской армии. Правда всплыла наружу после того, как президент США заинтересовался вопросом дефицита вооружений. Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, Трамп потребовал объяснить, почему проблема с арсеналами сохраняется. При этом Хегсет сразу заявил, что он здесь вообще ни при чём, а спросить за это стоит с его заместителя.

Сам президент был убеждён, что вопрос с нехваткой боеприпасов уже давно урегулирован и не требует дополнительного вмешательства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп потребовал Хегсета объяснить, в чём причина нехватки боеприпасов в США. Из-за этого Вашингтону пришлось отказаться от новой серии масштабных ударов по Ирану дальнобойными высокоточными ракетами.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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