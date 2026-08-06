Хегсет соврал Трампу в отчётах о количестве боеприпасов и свалил вину на своего зама

Как пишет газета, Трамп потребовал объяснить, почему проблема с арсеналами сохраняется. При этом Хегсет сразу заявил, что он здесь вообще ни при чём, а спросить за это стоит с его заместителя.
Сам президент был убеждён, что вопрос с нехваткой боеприпасов уже давно урегулирован и не требует дополнительного вмешательства.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп потребовал Хегсета объяснить, в чём причина нехватки боеприпасов в США. Из-за этого Вашингтону пришлось отказаться от новой серии масштабных ударов по Ирану дальнобойными высокоточными ракетами.
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